Прокурор попросил назначить по 3,5 года колонии блогерам, угнавшим в Москве такси ради розыгрыша

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Прокурор попросил суд назначить каждому из троих молодых людей, угнавших в Москве в марте этого года такси и заснявших процесс на видео, по 3,5 года колонии, сообщает ТАСС.

"В суде прокурор в ходе прений сторон попросил назначить каждому из подсудимых наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что три молодых человека предстанут перед судом в Москве за угон такси в марте этого года с целью розыгрыша. Санкция вменяемой им статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: скриншот видео