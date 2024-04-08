После смертельного ДТП с автобусом под Самарой возбуждено уголовное дело

91

В ночь с 7 на 8 апреля 2024 года на трассе Урал-Муханово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека и еще более 20 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным отделом Кинеля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые первоначальные судебные экспертизы, истребована документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также проводятся другие следственный действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО