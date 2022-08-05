Перед судом ответит житель Волжского района за дачу взятки сотруднику службы судебных приставов

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Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Волжского района, обвиняемого в "даче взятки должностному лицу".

"В мае обвиняемый, находясь в помещении служебного кабинета начальника отделения судебных приставов, передал сотруднику в качестве взятки 57 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за прекращение исполнительных производств в отношении взяткодателя. После передачи денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками регионального ГУ МВД России совместно с ОСБ УФССП России по Самарской области", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО