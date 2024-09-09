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Мигранты, нападавшие в Самаре на подростков, ответят перед судом

9 сентября 2024 17:48
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Обвиняемые, действуя из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, провоцировали конфликтные ситуации с местными гражданами.

Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых граждан Республики Таджикистан и еще двух уроженцев Республик Таджикистан и Киргизстан в возрасте от 14-ти до 23-х лет. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в  совершении 12-ти преступлений: побои, хулиганство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений.

"По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года на разных участках местности в городе Самаре обвиняемые, действуя из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, провоцировали конфликтные ситуации с местными гражданами, в том числе и подростками, в ходе которых наносили им удары руками и ногами, а также различными предметами по голове и туловищу. В результате противоправных действий злоумышленников, телесные повреждения получили девять потерпевших", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе следствия в отношении всех обвиняемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу произведено более 180 следственных действий, из которых более 100 допросов, также проведены осмотры мест происшествий, судебные экспертизы, проверки показаний на месте происшествия, выемки и обыски, изучены записи с камер с видеонаблюдения.

Задержание обвиняемых осуществлялось при взаимодействии с сотрудниками органов полиции и содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Сотрудниками подразделений ГУ МВД России по Самарской области были проведены масштабные мероприятия по установлению участников и свидетелей преступлений.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара Уголовное дело

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