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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Госдума приняла закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО

2 апреля 2024 21:13
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Исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели мужа, передает ТАСС.

Сейчас по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора в том числе с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый закон запрещает увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели мужа. Исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, добавил председатель палаты.

Закон затрагивает как гибель участника СВО, так и смерть в результате военной травмы, уточнила член профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

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