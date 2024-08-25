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Глава СК России поручил провести проверку из-за информации о загрязнении Волги в Самаре

25 августа 2024 15:56
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В соцсетях распространилась информация о том, что в Самаре из-за коммунальной аварии на улице Комсомольской больше месяца канализационные стоки льются в Волгу.

В соцсетях распространилась информация о том, что в областной столице из-за коммунальной аварии на улице Комсомольской больше месяца канализационные стоки льются в Волгу. Это может привести к негативному воздействию на окружающую среду. 

 Как сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял ход процессуальной проверки под личный контроль.

Также он поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Максиму Козлову доложить о ее предварительных и окончательных результатах. 

Источник:  СОВА

 

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Теги: Самара

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