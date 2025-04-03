ГД приняла в I чтении проект о привлечении к ответственности за бытовую клевету

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Госдума приняла в I чтении законопроект Верховного суда о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.

Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но при этом их нельзя закрыть по примирению сторон.

При частном порядке уголовного преследования пострадавшему от клеветы приходится доказывать события и другие обстоятельства преступления. При этом у него есть право и обязанность самостоятельно поддерживать обвинение в суде. Тем не менее неявка пострадавшего без уважительной причины в суд приведет к прекращению уголовного дела по реабилитирующему основанию.

Если подсудимого оправдают, суд может взыскать процессуальные издержки полностью с того, чья жалоба привела к судебному производству, а при прекращении дела по примирению сторон издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.

По делам публичного и частно-публичного обвинения в таких случаях издержки оплачивает тот, против кого прекращается уголовное дело или уголовное преследование, либо их возмещают за счет федерального бюджета, пишет РИА Новости.