ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной

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Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил Центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости.

"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", — говорится в релизе.

В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ее образе жизни.

В день убийства Вовк с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", — добавили в спецслужбе.

Материалы расследования передали в Следственный комитет.

Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев