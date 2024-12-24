Экс-глава КУМИ Чапаевска подозревается в превышении должностных полномочий

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Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Чапаевска, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

"В период 2021 по 2024 год чиновник в нарушение процедуры выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости включил в реестр объектов муниципальной собственности жилое помещение, принадлежащее на праве собственности с 1995 года двум гражданам, что привело к утрате их права собственности на указанную квартиру с причинении ущерба в размере около 700 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.