Главные новости:
Почти 430 тысяч тонн продукции АПК было экспортировано из Самарской области за 11 месяцев 2025 года.
Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%
Музыкальный инструмент, качественные акустические колонки, микрофоны были приобретены на средства сертификата номиналом 500 тысяч рублей. 
Тульский баян «Этюд» торжественно вручен коллективу ДК сельского поселения Тимофеевка
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.
Самарец перевел деньги мошенникам. мечтая приобрести снегоход
Новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре пройдет День адаптивного спорта
Пытаясь уехать после убийства животных с места происшествия, поняли, что замечены егерями, бросили автомобиль и скрылись.
Два жителя Самарской области занимались незаконной охотой
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.
Днем 5 января в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
В ночь с 4 на 5 января на улицы города было выведено 189 спецмашин и 145 рабочих.
В Самаре коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снегопада
8 января историк, главный хранитель Музея Рязанова Татьяна Пульная прочитает лекцию «Самара зимняя».
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова 8 и 10 января
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Архив новостей
Два жителя Самарской области занимались незаконной охотой

101
Пытаясь уехать после убийства животных с места происшествия, поняли, что замечены егерями, бросили автомобиль и скрылись.

В Шенталинском районе полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, подозреваемых в незаконной охоте.

Ночью в дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району поступило сообщение от инспектора Комитета охоты и рыболовства Самарской области, который сообщил о том, что неподалеку от железнодорожной станции Шелашниково в ходе планового рейда обнаружен брошенный автомобиль Niva с открытым багажником, предположительно с останками диких животных.

При осмотре транспортного средства в присутствии понятых сотрудники полиции на заднем сиденье и в багажнике обнаружили и изъяли разрубленные туши двух лосей, две пары сапог, куртку и безрукавку, перчатки, ножи и топор. По изъятому назначены биологическая, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы.

Полицейские установили личность владельца автомобиля и приняли меры к розыску предполагаемого злоумышленника: установили круг его знакомых, проверили маршруты передвижения, отработали связи через оперативные базы данных, организовали наблюдение за вероятными точками появления.

Комитет охоты и рыболовства Самарской области предоставил документы, согласно которым причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели двух особей животного составил 160 тысяч рублей, что является ущербом в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции с заявлением о совершении ими правонарушения обратились двое жителей Самарской области: 32-летний мужчина, ранее судимый за грубое нарушение ПДД РФ и его 25-летний приятель.

Они пояснили полицейским, что охотились без лицензии, хотя и знали, что это противозаконно. Пытаясь уехать после убийства животных с места происшествия, поняли, что замечены егерями, бросили автомобиль и скрылись. В настоящее время раскаялись в совершении противоправного деяния, готовы сотрудничать с дознанием и возместить материальный ущерб.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, трупы животных утилизированы в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

