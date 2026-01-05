Два жителя Самарской области занимались незаконной охотой

В Шенталинском районе полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, подозреваемых в незаконной охоте.

Ночью в дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району поступило сообщение от инспектора Комитета охоты и рыболовства Самарской области, который сообщил о том, что неподалеку от железнодорожной станции Шелашниково в ходе планового рейда обнаружен брошенный автомобиль Niva с открытым багажником, предположительно с останками диких животных.

При осмотре транспортного средства в присутствии понятых сотрудники полиции на заднем сиденье и в багажнике обнаружили и изъяли разрубленные туши двух лосей, две пары сапог, куртку и безрукавку, перчатки, ножи и топор. По изъятому назначены биологическая, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы.

Полицейские установили личность владельца автомобиля и приняли меры к розыску предполагаемого злоумышленника: установили круг его знакомых, проверили маршруты передвижения, отработали связи через оперативные базы данных, организовали наблюдение за вероятными точками появления.

Комитет охоты и рыболовства Самарской области предоставил документы, согласно которым причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели двух особей животного составил 160 тысяч рублей, что является ущербом в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции с заявлением о совершении ими правонарушения обратились двое жителей Самарской области: 32-летний мужчина, ранее судимый за грубое нарушение ПДД РФ и его 25-летний приятель.

Они пояснили полицейским, что охотились без лицензии, хотя и знали, что это противозаконно. Пытаясь уехать после убийства животных с места происшествия, поняли, что замечены егерями, бросили автомобиль и скрылись. В настоящее время раскаялись в совершении противоправного деяния, готовы сотрудничать с дознанием и возместить материальный ущерб.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, трупы животных утилизированы в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО