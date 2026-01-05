Самарец перевел деньги мошенникам. мечтая приобрести снегоход

В Самаре в полицию обратился 60‑летний житель Кировского района, пострадавший от действий мошенников.

Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.

Он начал искать подходящее транспортное средство в интернете и вскоре нашёл вариант, устраивавший его по цене. Продавец заверил, что проблем с доставкой не возникнет, если перечислить аванс на расчётный счёт, указанный в договоре.

По указанию так называемого «менеджера» мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевёл на указанный счёт более 190 тысяч рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

