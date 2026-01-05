Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 430 тысяч тонн продукции АПК было экспортировано из Самарской области за 11 месяцев 2025 года.
Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%
Музыкальный инструмент, качественные акустические колонки, микрофоны были приобретены на средства сертификата номиналом 500 тысяч рублей. 
Тульский баян «Этюд» торжественно вручен коллективу ДК сельского поселения Тимофеевка
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.
Самарец перевел деньги мошенникам. мечтая приобрести снегоход
Новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре пройдет День адаптивного спорта
Пытаясь уехать после убийства животных с места происшествия, поняли, что замечены егерями, бросили автомобиль и скрылись.
Два жителя Самарской области занимались незаконной охотой
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.
Днем 5 января в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
В ночь с 4 на 5 января на улицы города было выведено 189 спецмашин и 145 рабочих.
В Самаре коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снегопада
8 января историк, главный хранитель Музея Рязанова Татьяна Пульная прочитает лекцию «Самара зимняя».
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова 8 и 10 января
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Самарец перевел деньги мошенникам. мечтая приобрести снегоход

113
В Самаре в полицию обратился 60‑летний житель Кировского района, пострадавший от действий мошенников.

Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.

Он начал искать подходящее транспортное средство в интернете и вскоре нашёл вариант, устраивавший его по цене. Продавец заверил, что проблем с доставкой не возникнет, если перечислить аванс на расчётный счёт, указанный в договоре.

По указанию так называемого «менеджера» мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевёл на указанный счёт более 190 тысяч рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО
 

