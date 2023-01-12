Бывший сотрудник медучреждения УФСИН СО осужден за покушение на мошенничество

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Собранные следственным отделом Промышленного района Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника «Центра медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России. Он признан виновным по статье "Покушение на мошенничество".

В июле 2022 года злоумышленник получил 250 тысяч рублей за оказание содействия в оформлении группы инвалидности местному жителю, не намериваясь исполнить взятое на себя обязательство.

Мужчина был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ России совместно с отделом безопасности УФСИН России по Самарской области после получения указанных денег.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО