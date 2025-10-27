Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

89

В Самарской области вынесен приговор бывшему адвокату. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Установлено, что не позднее 4 июня 2025 года фигурант, оказывая юридическую помощь подзащитному по уголовному делу о мошенничестве, пообещал ему посодействовать в смягчении наказания за совершенное преступление за денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея реальной возможности повлиять на приговор суда.

Мужчина, осознав противоправный характер действий адвоката, обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. При получении денежных средств от своего подзащитного, который действовал в рамках оперативного эксперимента, осужденный был задержан.

В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.