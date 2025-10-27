Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

27 октября 2025 17:51
89
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

В Самарской области вынесен приговор бывшему адвокату. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Установлено, что не позднее 4 июня 2025 года фигурант, оказывая юридическую помощь подзащитному по уголовному делу о мошенничестве, пообещал ему посодействовать в смягчении наказания за совершенное преступление за денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея реальной возможности повлиять на приговор суда. 

Мужчина, осознав противоправный характер действий адвоката, обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. При получении денежных средств от своего подзащитного, который действовал в рамках оперативного эксперимента, осужденный был задержан.

В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Проводятся следственные действия.
27 октября 2025, 17:37
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Проводятся следственные действия. Закон
5
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
07 октября 2025, 19:33
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей. Закон
730
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Самарский областной суд.
07 октября 2025, 15:29
В Самарской области перед судом предстанут обвиняемые в создании вооруженной банды
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Самарский областной суд. Криминал
761
В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
153
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
212
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
212
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
500
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
653
Весь список