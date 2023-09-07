19-летнюю жительницу Новороссийска осудят в Самаре за помощь аферистам.

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении лишённой родительских прав 19-летней жительницы города Новороссийска, которая в начале апреля текущего года приехала в Самарскую область на заработки и помогла телефонным мошенникам похитить у трех пенсионерок в общей сумме 450 тысяч рублей.



По версии следствия, девушка исполняла роль курьера в схеме обмана пожилых граждан «Ваш родственник попал в беду», а вакансию о такой криминальной работе нашла в Интернете. Обвиняемая получала от аферистов адреса, куда ей необходимо было прийти и забрать деньги у стариков. Похищенную наличность в дальнейшем она переводила на счета нанимателей, оставляя себе небольшой процент от суммы в качестве вознаграждения.



Так, потерпевшими от преступной деятельности мошенников и их задержанной пособницы стали жительница Кинельского района 1950 года рождения и две пенсионерки из Самары 1935 и 1938 года рождения. Всем им по телефону сообщили, что их родственники якобы стали виновниками аварий, в которых пострадали люди, а для освобождения родных от уголовной ответственности или оплаты лечения пострадавшим убедили передать деньги посыльной.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО