Началась видеофиксация происходящего на избирательных участках Самарской области

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Сегодня, 16 сентября, с 8.00 и до подведения итогов голосования началась видеофиксация происходящего на избирательных участках. Под прицелом видеокамер и регистраторов будут находиться сейфы с бюллетенями и документами. Порядка 70 часов непрерывной трансляции.

Уже завтра начнется голосование, которое в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции пройдет в течение трех дней. В Самарской области за легитимностью на выборах будут следить более 5 тысяч общественных наблюдателей.

Кроме того, в Самарской области организованы 3 общедоступных центра видеонаблюдения:

г. Самара, ул. Ярмарочная, 55/ ул. Ульяновская, 52 (Ситуационный центр Общественного штаба независимого наблюдения за выборами);

г. Самара, ул. Маяковского, 20 (Приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области);

г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 87 (МБОУ ДО "Гуманитарный центр интеллектуального развития").

Записаться на видеонаблюдение можно через сайт Общественной палаты Самарской области op63.ru и по телефону: 8 (917) 969-29-58.

Осуществлять видеонаблюдение можно круглосуточно.