Началась видеофиксация происходящего на избирательных участках Самарской области

Сегодня, 16 сентября, с 8.00 и до подведения итогов голосования началась видеофиксация происходящего на избирательных участках. Под прицелом видеокамер и регистраторов будут находиться сейфы с бюллетенями и документами. Порядка 70 часов непрерывной трансляции.
Уже завтра начнется голосование, которое в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции пройдет в течение трех дней. В Самарской области за легитимностью на выборах будут следить более 5 тысяч общественных наблюдателей.
Кроме того, в Самарской области организованы 3 общедоступных центра видеонаблюдения:
Записаться на видеонаблюдение можно через сайт Общественной палаты Самарской области op63.ru и по телефону: 8 (917) 969-29-58.
Осуществлять видеонаблюдение можно круглосуточно.