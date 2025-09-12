Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт.
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре в числе активных участников на выборах депутатов – представители органов ТОС

12 сентября 2025 16:42
182
Они подчеркивают: депутатская поддержка важна в их ежедневной работе, особенно при решении вопросов благоустройства дворов, организации дворовых мероприятий и взаимодействия с органами власти.

В Самаре в числе активных участников на выборах депутатов городской Думы восьмого созыва – представители органов территориального общественного самоуправления. Они подчеркивают: депутатская поддержка важна в их ежедневной работе, особенно при решении вопросов благоустройства дворов, организации дворовых мероприятий и взаимодействия с органами власти.

«В работе ТОС именно депутатская поддержка зачастую играет ключевую роль. Без нее многие важные для района инициативы – благоустройство и озеленение дворов, ремонт детских площадок, установка освещения ¬– просто не смогут воплотиться в жизнь. Поэтому для меня выборы — это, прежде всего, возможность выбрать человека, который понимает специфику территориального общественного самоуправления и реально заинтересован в плодотворной совместной работе на благо Самары», – отметила председатель ТОС «Мичуринский» Ленинского района Самары Елена Большакова. 

Как отметила Елена Большакова, благодаря работе ТОС «Мичуринский» в Ленинском районе уже реализуются такие проекты, как «Мой двор – моя забота», «Цветущий Ленинский», преображаются дворы и общественные территории в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и «Народный бюджет Самарской области», проводятся фестивали и праздники, действует молодежный совет.

На своем избирательном участке сегодня проголосовала и председатель ТОС поселка им. Шмидта Железнодорожного района Самары Валентина Горланова. 

«Депутат, на мой взгляд, должен уметь работать вместе с людьми и для людей. Это касается, в частности, благоустройства наших дворов. От его компетентности во многом зависит возможность сделать их еще более комфортными, уютными и безопасными для детей и людей старшего возраста. Важно выбрать человека, который готов к совместной работе с жителями на благо Самары», – отметила Валентина Горланова. 

Напомним, голосование за кандидатов в депутаты Думы городского округа Самара проходит с 8:00 до 20:00 с 12 по 14 сентября.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Выборы Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
12 сентября 2025, 17:20
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области. Выборы в Самарской области
153
17 марта 2024, 17:04
Явка в Самарской области на 15 часов превысила 70%
В Самаре сделали выбор 631 577 избирателей (67,55 %). Политика
4915
15 февраля 2024, 17:41
В Самарской области открыта общественная «горячая линия» связи с избирателями
Узнать необходимую информацию или сообщить о возможных нарушениях можно будет до 17 марта. Выборы в Самарской области
23325
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
208
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
253
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
297
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
249
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
460
Весь список