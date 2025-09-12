182

В Самаре в числе активных участников на выборах депутатов городской Думы восьмого созыва – представители органов территориального общественного самоуправления. Они подчеркивают: депутатская поддержка важна в их ежедневной работе, особенно при решении вопросов благоустройства дворов, организации дворовых мероприятий и взаимодействия с органами власти.



«В работе ТОС именно депутатская поддержка зачастую играет ключевую роль. Без нее многие важные для района инициативы – благоустройство и озеленение дворов, ремонт детских площадок, установка освещения ¬– просто не смогут воплотиться в жизнь. Поэтому для меня выборы — это, прежде всего, возможность выбрать человека, который понимает специфику территориального общественного самоуправления и реально заинтересован в плодотворной совместной работе на благо Самары», – отметила председатель ТОС «Мичуринский» Ленинского района Самары Елена Большакова.



Как отметила Елена Большакова, благодаря работе ТОС «Мичуринский» в Ленинском районе уже реализуются такие проекты, как «Мой двор – моя забота», «Цветущий Ленинский», преображаются дворы и общественные территории в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и «Народный бюджет Самарской области», проводятся фестивали и праздники, действует молодежный совет.



На своем избирательном участке сегодня проголосовала и председатель ТОС поселка им. Шмидта Железнодорожного района Самары Валентина Горланова.



«Депутат, на мой взгляд, должен уметь работать вместе с людьми и для людей. Это касается, в частности, благоустройства наших дворов. От его компетентности во многом зависит возможность сделать их еще более комфортными, уютными и безопасными для детей и людей старшего возраста. Важно выбрать человека, который готов к совместной работе с жителями на благо Самары», – отметила Валентина Горланова.



Напомним, голосование за кандидатов в депутаты Думы городского округа Самара проходит с 8:00 до 20:00 с 12 по 14 сентября.

Фото: администрация Самары