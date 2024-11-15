Вклады интересуют каждого второго россиянина

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Популярность вкладов в третьем квартале 2024 года существенно выросла как по отношению к предыдущему кварталу – сразу на 9 процентных пунктов (п.п.), так и к началу года – на 13 п.п. Об этом свидетельствует исследование, проведенное по заказу маркетплейса Московской биржи Финуслуги. По данным опроса, доля россиян, которые искали информацию о вкладах, в третьем квартале 2024 года достигла 51% — это рекордный показатель за все время наблюдений, начиная с четвертого квартала 2021 года.

В третьем квартале 2024 года каждый четвертый респондент искал информацию только о вкладах (25% против 16% в третьем квартале 2023 года). Нынешний уровень обновил максимум первого квартала 2022 года: тогда доля граждан, интересующихся вкладами, составила 24%. В основном для поиска информации о вкладах россияне посещают различные сайты банков, финансовых маркетплейсов, агрегаторов.

В настоящее время ставки по вкладам находятся на максимальных уровнях. Например, на Финуслугах наиболее высокая процентная ставка составляет 26% годовых. Она доступна по промовкладу «Вместе с ТКБ» на 31 день, а по вкладам на три и шесть месяцев максимальная ставка — 23% и 23,5% годовых соответственно. В настоящее время средние ставки по вкладам, которые можно открыть на Финуслугах, достигли 20,04%–21,63% годовых, что на 7,44-8,16 процентных пунктов выше, чем год назад. Тогда средние ставки на Финуслугах составляли 12,60%-13,47%, а максимальные ставки по депозитам на маркетплейсе были на уровне 17%.

Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи и проекту Финуслуги:

«Финуслуги регулярно изучают поведение вкладчиков и рыночные процессы. Новое исследование подтвердило: в настоящее время вклад — самый популярный финансовый продукт, что напрямую связано с ростом ключевой ставки и реакцией банков, которая выражена в повышении доходности депозитов. Если информацию о вкладах искал 51% россиян, то про кредиты запрашивали сведения 34% опрошенных. Сейчас, по результатам опроса, чаще интересуются каким-либо одним финансовым продуктом, и, как правило, это именно вклад».

Метод и выборка исследования: онлайн-опрос сделан компанией «Марк Аналитик» по заказу маркетплейса Финуслуги. Всего было проведено 930 интервью.