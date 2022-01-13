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Значительный рост числа заразившихся "омикроном" в России ожидается в течение ближайших недель

13 января 2022 10:59
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Значительный рост числа заразившихся "омикроном" в России ожидается в течение ближайших недель

Значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон" в России ожидается в течение ближайших недель. Показатели могут достичь шестизначных цифр, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она объяснила это тем, что этот вирус заразнее варианта "дельта", а инкубационный период у него короче.

Как отметила Пшеничная, человек может стать заразным уже на второй-третий день после заражения, а симптомы могут появиться на третьи-пятые сутки. Она отметила, что в зарубежных странах заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в 2-3 раза.

Теги: Коронавирус

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