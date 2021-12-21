Завершены основные работы по подготовке к пресс-конференции Владимира Путина

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Основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре "Манеж", завершены. Об этом сообщили организаторы.

Это, в частности, касается установки светового оборудования и камер, протяжки кабелей​​​. Стулья для журналистов также уже поставлены. Между представителями СМИ будет соблюдена дистанция примерно в полтора метра из-за эпидемиологической ситуации.

Пресс-конференция Путина начнется 23 декабря в 12.00 мск, передает Радио Маяк.