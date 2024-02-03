Защита Валиевой готовит апелляцию на решение CAS в Верховный суд Швейцарии

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Решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой может быть обжаловано. Юридическая компания Pinna Legal, представляющая интересы россиянки в деле за нарушение антидопинговых правил, намерена подать апелляцию.

Об этом сообщает британское издание The Times. По информации источника, защита Камилы будет готовить апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Для этого у юристов есть 30 дней с момента публикации решения CAS.

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. В ее допинг-пробе нашли триметазидин – вещество, входящее в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

В результате фигуристку дисквалифицировали на четыре года. Также были аннулированы ее результаты с 25 декабря 2021 года, пишет Смотрим.