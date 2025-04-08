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Запуск ракеты «Союз-2.1а» прошел в штатном режиме

8 апреля 2025 11:38
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Запуск ракеты «Союз-2.1а» прошел в штатном режиме

Сегодня, 8 апреля 2025 года, с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27». Пуск посвящён Дню космонавтики и 80-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Ракета получила название «Ракета Победы».

По информации специалистов Роскосмоса, старт прошел в штатном режиме. Транспортный корабль «Союз МС-27» выведен на орбиту, раскрыты его антенны и солнечные батареи. Корабль доберётся до модуля «Причал» российского сегмента МКС спустя три часа после старта.

На борту находятся участники 73-й длительной экспедиции на МКС – космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким.

В настоящее время 100% российских пилотируемых запусков ракет-носителей «Союз» с трех космодромов (Байконур, Плесецк, Восточный) обеспечивает АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпарацию Роскосмос). Самарским предприятием уже осуществлено более 2 тысяч пусков ракет-носителей.

Первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа «Союз» производства РКЦ «Прогресс» оснащены двигателями, созданными в ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Большой вклад в сферу освоения космоса вносят и такие самарские предприятия, как АО «Металлист-Самара», АО «СКТБ «Пластик», Приволжский филиал ГУП «НПО Энергомаш», АО «ТЯЖМАШ», ООО «Завод приборных подшипников», ОАО «ЕПК Самара», АО «Салют».

«Каждое предприятие очень ответственно относится к тем задачам, которые ставятся военно-политическим руководством страны, и бесперебойная работа, ее обеспечение со стороны региона – это безусловно приоритет в деятельности Правительства Самарской области», — ранее отмечал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото - ГК "Роскосмос"

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