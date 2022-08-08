Запущена первая региональная услуга с использованием мобильной подписи Госключа

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В Московской области заработала первая региональная услуга с применением мобильной подписи Госключа. Услуга предоставляется в «цифре» с 2019 года, но теперь при онлайн-оформлении земли в аренду или собственность без проведения торгов на регпортале подписать договор купли-продажи или аренды можно в приложении «Госключ».

Как получить услугу с Госключом

1. На региональном портале в разделе «Земля и стройка» выбрать услугу «Предоставление земельных участков в аренду, собственность без торгов», заполнить заявление.

2. После успешного оформления онлайн-заявления в личный кабинет заявителя придет договор купли-продажи или аренды.

3. Далее необходимо подписать договор в приложении «Госключ» в течение суток с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

4. После этого файл с электронной подписью вернется в личный кабинет заявителя.

Для получения сертификата УКЭП в Госключе потребуется:

подтвержденная учетная запись на Госуслугах;

смартфон с NFC-модулем;

биометрический загранпаспорт нового поколения (он содержит чип с персональной информацией, позволяющей идентифицировать гражданина).

«Основная задача мобильной электронной подписи Госключа – сделать услуги с подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью доступными и простыми для граждан. Минцифры России готово масштабировать применение Госключа для предоставления услуг и сервисов на региональных порталах в остальных субъектах России», – подчеркнул директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

Для справки:

Госключ – это приложение семейства Госуслуг для подписания юридически значимых документов в электронном виде. Оно дает пользователям с подтвержденной учетной записью Госуслуг возможность подписывать договоры и оформлять сделки онлайн в режиме 24/7. Приложение разработано в 2021 году. С его помощью граждане подписали уже свыше 400 тыс. документов. Информация о мобильном приложении «Госключ» – на федеральном портале Госуслуг.