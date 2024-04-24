Замминистра обороны РФ Иванов не признал свою вину в деле о взятке

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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал свою вину в деле о получении взятки в особо крупном размере. Сумма ущерба по этому делу не уточняется. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Иванов не признал вину в получении взятки», — передает telegram-канал. Сумма ущерба по делу не уточняется, она еще устанавливается следствием. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Иванов был задержан на рабочем месте.

Ранее Иванова отправили в СИЗО. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года. Вместе с ним был арестован еще один фигурант дела — Сергей Бородин, ему назначили такой же срок ареста, пишет Ура.ру.