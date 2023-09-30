За год российские паспорта получили там свыше 2,2 миллиона человек из новых регионов

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Ровно год назад в состав нашей страны вошли бывшие субъекты юга Украины. Полноправными членами федерации стали Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР.

За год российские паспорта получили там свыше 2,2 миллиона человек. Такие цифры привела официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, правом на гражданство воспользовались порядка 83% проживающих в субъектах граждан. Люди оформили более 363 тысяч водительских удостоверений и зарегистрировали в России 277 тысяч транспортных средств, пишет Смотрим.