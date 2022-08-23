«Яндекс» сменит главную страницу после сделки с VK

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«Ядром» новой страницы ya.ru станет поисковая система. С этой страницы можно будет попасть в «Почту» и другие сервисы «Яндекса». Там не будет раздела новостей — этот сервис вместе с «Яндекс.Дзеном» компания продает VK.

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Об этом компания объявила после закрытия сделки по продаже платформ «Дзен» и «Новости» VK, пишет РБК.



Ya.ru станет «основной точкой входа» в «Поиск», «Почту» и другие сервисы «Яндекса». «Также компания выпустит для Android новое приложение «Яндекс» с Алисой», — говорится в заявлении.



«Ядром» новой страницы будет «Поиск». «На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы», — пояснили в компании.



VK опубликовала сообщение о приобретении «Дзена» и «Новостей»: компания подписала с «Яндексом» обязывающие документы о сделке. Планируется, что она будет закрыта до конца 2022 года. После этого VK получит права на технологии и товарные знаки двух сервисов.



И «Дзен», и «Новости» после закрытия сделки будут доступны на портале dzen.ru. Там будут размешены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Существующие инструменты монетизации контента для авторов «Дзена» сохранятся.



«В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», — заявил гендиректор VK Владимир Кириенко. По его словам, команде «Дзена» предоставят возможность развиваться самостоятельно.

