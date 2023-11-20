Возраст покупателей табака и алкоголя будут определять по биометрии

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Уже в 2024 году продавать табак, алкоголь и другую продукцию 18+ в соответствии с законодательством помогут биометрические сервисы. Об этом сообщил оператором Единой биометрической системы – Центр биометрических технологий.

Сегодня при покупке "взрослых" товаров потребитель предъявляет лишь паспорт, и после установления возраста продавцом расплачивается. А после запуска "возрастного" биометрического сервиса в магазинах достаточно будет лишь взгляда в специальную камеру.

В Центре биометрических технологий рассказали ТАСС, что значительная часть торговых точек уже оборудована такими устройствами. Правда, настройка терминалов и интеграция их в информационные системы потребует определенного времени. Но полноценное внедрение биометрии в магазинах возможно уже в 2024 году, считают в Центре биометрических технологий.