Володин пообещал пересадить депутатов Госдумы на отечественные авто

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Иностранные автомобили депутатов Государственной думы постепенно заменят на отечественные. Об этом заявил в Telegram председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, каждому депутату по закону положен автомобиль для осуществления своих полномочий в регионах. Ежегодно он арендуется органом исполнительной власти субъекта, а средства для этого выделяет Государственная дума.

Володин заявил, что обсудил с руководителями фракций вопрос о закреплении за депутатами только отечественных автомобилей. Решение все поддержали. Его обсудят на заседании Совета Госдумы 18 сентября.

Кроме того, депутаты обсудили с Управлением делами Президента предоставление служебного транспорта в Москве. Постепенно иностранные автомобили будут заменять российскими.

«Начинать надо с себя», - отметил Володин. Он уверен, что такой подход поможет поддержать отечественный автопром и сохранить бюджетные средства на родине, пишет МК.