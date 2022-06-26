Володин напомнил о законах, вступающих в силу в июле

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своеми телеграм-канале рассказал в воскресенье о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с июля.

Он перечислил изменения в законах, которые "снизят бюрократическую нагрузку на людей”. Это — сокращение срока оформления паспорта, упрощение регистрации по месту жительства, а также получение бесплатной медицинской помощи без наличия при себе полиса ОМС, только по документу, удостоверяющему личность.

Кроме того, в материалах, опубликованных в канале Володина, указано, что в ряде регионов РФ запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса. Также участникам программы нужно будет заполнять меньше отчетности и не будет необходимости платить страховые взносы.

Вступят в силу и положения закона о биологической безопасности, обязывающие организации уведомлять профильный орган об исследованиях в этой области.

И, наконец, одно из нововведений затронет должников. Списывая с их счетов суммы задолженностей, им должны будут оставлять прожиточный минимум, пишет МК.