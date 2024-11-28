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Водителям напомнили напомнил о штрафах зимой на дорогах

28 ноября 2024 09:11
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Водителям напомнили напомнил о штрафах зимой на дорогах

Автоюрист Сергей Князев напомнил в среду, 27 ноября, о том, за что можно получить штраф зимой на дороге.

«Прогрев двигателя во дворах должен быть не более пяти минут с заведенным двигателем, но это не будет касаться таксистов. Также штраф будет за езду на летней резине, потому что из-за этого происходят массовые ДТП. Еще запрещено передвигаться со сломанными дворниками», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По словам автоэксперта, самое распространенное нарушение — это выезд за стоп-линию, которую можно не заметить из-за погодных условий.

Он напомнил, что любой штраф можно обжаловать через «Госуслуги» за три-четыре минуты.

Также Князев обратил внимание на случаи незаметных ДТП, когда из-за гололедицы можно задеть чужую припаркованную машину, уехать, а потом получить либо арест, либо лишение прав. Он посоветовал возместить ущерб, причиненный тому человеку, чью машину задели. Это можно сделать по протоколу закона, по европротоколу. Специалист напомнил, что закон не обязывает обязательно вызывать ГАИ и полицию.

«Вы можете на месте заполнить это по европротоколу. В крайнем случае, если вы куда-то торопитесь, оставить на машине визитку с запиской, чтобы вам перезвонили для решения ситуации», — порекомендовал он.

Он уточнил, что всю процедуру стоит фиксировать на камеру, пишут "Известия". 

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