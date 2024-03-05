Водителей предостерегли от популярных ошибок весной

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Пренебрежение техническим обслуживанием (ТО) — одна из самых популярных ошибок, которые совершают водители весной. Об этой и других оплошностях владельцев авто предостерег директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, передает «Российская газета».

«Дважды в год — накануне и после зимы — автомобиль требует дополнительного внимания к своему техническому состоянию. В течение сезона могут появиться те или иные неисправности и дефекты», — рассказал эксперт. Он добавил, что во время ТО необходимо проверить работу всех агрегатов и узлов, уровня жидкостей и фильтров.

Второй серьезной ошибкой является несвоевременный переход на летнюю резину, а третьей — недостаточное внимание к условиям на дороге. С приходом теплого времени года дороги могут стать мокрыми и скользкими, из-за чего понадобится адаптировать свой стиль вождения ради безопасности.

Кроме того, многие водители игнорируют уход за кузовом. За зиму машина успевает покрыться грязью и солью, что может привести к коррозии. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно проводить мойку и очистку покрытия специальными средствами. Также после зимы важно проверить степень загрязнения сот радиатора. Большое количество грязи может привести к перегреву двигателя при более теплой погоде, пишет Лента.