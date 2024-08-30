Власти предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

148

Власти запланировали проведение коррекции правил начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров. Это следует из проекта паспорта национального проекта «Кадры», который был вынесен на заседание профильной комиссии Госсовета 28 августа и охватывает период до 2030 года (копия есть у РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Одним из мероприятий нацпроекта значится «повышение объема заработанных ИПК с 3 до 10». Сейчас работающим пенсионерам не может начисляться более трех ИПК в год вне зависимости от суммы уплаченных с их зарплат страховых взносов.

Ранее подходы к формированию нацпроекта «Кадры» одобрил глава правительства Михаил Мишустин. В Минтруде заявили РБК, что наполнение нацпроекта дорабатывается, его структура еще не утверждена (как и паспорт), не прокомментировав конкретно предложение по ИПК. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей этот нацпроект.