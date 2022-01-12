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Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры и ветеранов с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры. Текст размещен на сайте Кремля. Президент отметил, что сегодня ведомство играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов.

Кроме того, органы прокуратуры ставят заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролируют расходование бюджетных средств на нацпроекты и выполнение оборонного заказа.

Также Путин отметил необходимость пресекать несоблюдение трудового и социального законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан.

Добавим, сегодня глава государства на заседании в честь 300-летия со дня образования органов прокуратуры обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее.