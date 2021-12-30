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Владимир Путин планирует поговорить по телефону с американским лидером Джо Байденом

30 декабря 2021 09:14
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Владимир Путин планирует поговорить по телефону с американским лидером Джо Байденом

Владимир Путин планирует поговорить по телефону с американским лидером Джо Байденом, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, телефонный разговор состоится поздно вечером в четверг.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн сообщил, что у Байдена на 30 декабря запланирована беседа по телефону с Путиным.

По данным Белого дома, президент США рассчитывает обсудить с российским лидером сразу несколько вопросов, в том числе запланированные на 10 января двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, а также контакты России с НАТО и ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января.

Это будет уже второй разговор Путина и Байдена в декабре этого года. В последний раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря. Разговор продолжался более двух часов, передает Радио Маяк.

Теги: Путин

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