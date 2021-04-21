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Президент России Владимир Путин огласит сегодня ежегодное послание Федеральному собранию. В нем глава государства излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Нынешнее послание станет уже 27 в новейшей истории России и 17 – для Путина.

В этом году формат мероприятия пришлось скорректировать из-за пандемии коронавируса, хотя глава государства не стал отказываться от очного выступления. Как правило, на церемонию приглашают около тысячи гостей: это депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и представители администрации президента, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий.

В этом году в Кремле не называли число гостей. Журналистам на протяжении всей церемонии необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Сократилось и число представителей СМИ: освещать церемонию с места в этом году смогут 435 журналистов против 900 годом ранее.

Оглашение послания традиционно начнется в полдень по московскому времени. Площадкой в этом году выбран Центральный выставочный зал "Манеж". Путин огласит там послание уже в третий раз.

Прямую трансляцию будут вести радиостанции "Вести ФМ", "Россия", "Маяк", телеканалы "Россия", "Россия-24" и Первый канал. Рекордным по объему было обращение к парламенту в 2018 году: выступление главы государства продлилось почти два часа, передает Радио Маяк.