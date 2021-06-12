Владимир Путин назвал бывшего главу Белого дома Дональда Трампа ярким и незаурядным человеком

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Об этом президент заявил в интервью телеканалу NBC. Что касается нынешнего американского лидера Джо Байдена, то, по словам Путина, он радикально отличается от Трампа, так как практически всю жизнь занимается политикой. Президент считает, что Байден не будет принимать импульсивных решений.

Владимир Путин также заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Джо Байдена в свой адрес. Российского президента эти нападки не удивляют.

Путин добавил, что использование ярлыков стало нормальным в американской политической культуре, вероятно, под влиянием Голливуда, в России это нормальным не выглядит. Полную версию разговора NBC News покажет в понедельник, 14 июня, а 16-го лидеры России и США встретятся в Женеве, передает Радио Маяк.