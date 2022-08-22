Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России

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На фоне того что летом температура воды в морях и заливах поднялась выше 25 градусов, осенью в России ожидается длительный бархатный сезон. Об этом 22 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — приводит его слова ТАСС.

Метеоролог уточнил, что в настоящее время температура воды на востоке Черного моря составляет +25…+26 градусов, а в Сочи и Анапе +28 градусов. В Калининградской области температура воды достигла +24 градусов.

При этом Вильфанд подчеркнул, что такие значения температуры характеры для экваториальных вод, в России же это является редкостью.

По его словам, в этом году бархатный сезон закончится не раньше первой декады октября, несмотря на то что он длится, как правило, не дольше конца сентября, пишут "Известия".