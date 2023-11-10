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В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час

10 ноября 2023 09:05
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В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект вносит правки в статью 95 Трудового кодекса (ТК) России, в которой закреплено сокращение рабочего дня на час перед государственными праздниками, распространяя ее действие на все дни предшествующие выходным. Это также потребует изменения части 2 статьи 91 ТК, в которой на данный момент прописана максимальная планка продолжительности рабочей недели в 40 часов.

В пояснительной записке авторы документа подчеркнули, что современные условия труда усилили давление на психическое и моральное состояние наемных рабочих, что негативно сказывается на работоспособности граждан. Они обратили внимание, что, не смотря на установленную законом продолжительность рабочего времени, большинство россиян находятся на рабочих местах больше, чем восемь часов в день. На это влияет необходимость прибыть до начала трудового дня, а также выполнение сопутствующих основным обязанностям поручений, пишет Лента.

«Помимо этого, многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объемы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников работать в условиях постоянных переработок, которые не оплачиваются», — отмечается в пояснении.

Кроме того, по словам авторов законопроекта, пандемия коронавируса еще сильнее стерла рамки обычного графика. При этом работа в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем, включая выгорание, стресс и хроническую усталость.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» заявила, что рабочую неделю нужно сократить с 40 до 36 часов. По ее словам, благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения эффективность труда выросла в несколько раз, поэтому сейчас лучшее время для принятия подобных решений.

Кроме того, в августе Институт исследования проблем современной политики (ИИПСП) предложил признать рабочим время, потраченное на поездку из дома до офиса и обратно. В организации отметили, что некоторые россияне тратят на дорогу от 10 до 20 часов в неделю.

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