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Ветеринар дала советы владельцам потерявшихся в Новый год питомцев

20 декабря 2024 10:20
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Ветеринар дала советы владельцам потерявшихся в Новый год питомцев

В новогодние праздники питомец может находиться в стрессовом состоянии, из-за чего может потеряться. Владельцам домашних животных необходимо быть особенно внимательными в это время. В «Сбер Еаптеке» и ветеринарном онлайн-сервисе «КотЗдоров» рассказали «Известиям» 20 декабря, что делать, чтобы избежать пропажи, и как действовать, если животное исчезло.

По словам ветеринара сервиса «КотЗдоров» Жанны Каштановой, кошки, как правило, испытывают стресс в новогоднюю ночь от большого количества гостей. В попытке избежать шума и суеты питомец может проскользнуть в дверной проем и оказаться на улице. Безопаснее всего, по мнению эксперта, держать кошку на руках, когда открывается входная дверь, или предоставить питомцу на этот вечер отдельную комнату, где он может чувствовать себя в безопасности.

Собаки обычно бывают дезориентированы из-за звуков фейерверков и салюта на улице — питомец может сорваться с поводка и убежать. Чтобы такого не произошло, ветеринар рекомендовала использовать специальные препараты, снижающие уровень свето- и шумобоязни у собак. При этом такие средства имеют накопительный эффект, поэтому начинать давать их следует за два-три дня до праздника.

«Нельзя наказывать животное, проявившее на фоне стресса деструктивное или нежелательное поведение. Однако жалеть питомца в такой ситуации также не рекомендуется — если вы берете на руки собаку или кошку, которая, например, только что сорвала шторы в попытке бегства, то, во-первых, есть риск закрепления такого поведения, а во-вторых, вы можете усугубить стресс. Обычно животное в подобной ситуации ищет уединенное, тихое место, а не контакт с хозяином», — объяснила специалист.

В поиске пропавшего питомца может помочь чипирование — при его установке в базу добавляются данные владельца. Также некоторые хозяева используют адресник — аксессуар с QR-кодом или выгравированными контактными данными владельца.

«Вариант с адресником одновременно и помогает, и может оказаться опасным. С одной стороны, нашедший животное может быстро связаться с владельцем, а с другой — шнурком с адресником животное может зацепиться за куст или забор, что нередко влечет за собой печальные последствия», — обратила внимание Каштанова.

В процессе поисков можно расклеить бумажные объявления в районе потери животного и сделать пост в группы в соцсетях по месту утери или по тематике группы, либо обратиться напрямую за помощью к зооволонтерам, которые специализируются на поиске потерявшихся питомцев.

Когда питомец найден, эксперт посоветовала тщательно осмотреть животное. Если никаких тревожных признаков и симптомов не обнаружено, то его следует отвести домой, в противном случае стоит обратиться к ветеринару.

«Питомца необходимо помыть, высушить, расчесать, накормить привычной пищей и дать время прийти в себя. Важно в течение первых нескольких дней отслеживать реакцию на кормление и походы в туалет. Тщательно наблюдайте, но не вмешивайтесь сверх меры. Животное после пережитого может прятаться, отказываться от еды или демонстрировать нетипичное поведение — всё это может быть проявлением стресса», — уточнила специалист.

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