В Ялте введен режим ЧС из-за подтоплений, вызванных ливнями

109

Режим ЧС введен в пятницу в Ялте в связи с подтоплениями, вызванными сильными дождями. Проводится эвакуация жителей, сообщила журналистам глава городской администрации Янина Павленко, передает ТАСС.

"В настоящий момент в Ялте объявлен режим "чрезвычайная ситуация". Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей", - сказала Павленко.

"Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. В настоящий момент нами полностью перекрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды сносит машины, сносит людей, жертв нет", - сказала Павленко.

На сайте администрации Ялты в Facebook говорится, что власти объявили сбор одежды и обуви для пострадавших от подтоплений, на территории муниципального образования развернуто три пункта обогрева.

В соцсетях пользователи публикуют фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их.

Власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен.

"Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе "Октября" (кинотеатра - прим. ТАСС) въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с "Автодором" и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги", - сказала Павленко.

В город направлены дополнительные помпы для откачки воды, все коммунальные службы работают в режиме ЧС, отметила она. При этом в школах города продолжаются ЕГЭ.

"Ситуация под контролем, детей будем вывозить военной техникой. В настоящее время нам оказывает Росгвардия помощь в предоставлении военной техники, а также я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом [Игорю Осипову], и нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону и собирали мокрых людей для доставки в пункты обогрева", - рассказала глава администрации.

Фото: соцсети