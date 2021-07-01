Ялта начнет открывать пляжи, закрытые из-за паводка, в пятницу

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Пляжи в Ялте, закрытые из-за паводка и схода селевых потоков около двух недель назад, начнут постепенно открывать с пятницы, сообщила глава администрации города Янина Павленко, передает РИА Новости.

"Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи первыми", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.