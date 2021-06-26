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В Ялте снова ливень

26 июня 2021 16:58
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В городе собирают заседание штаба.

Глава администрации Ялты Янина Павленко попросила жителей города информировать администрацию о проблемах, которые возникают из-за начавшегося в субботу дождя, передает ТАСС.

"Гремит гроза, льет ливень. Надеюсь, кратковременно. Сообщайте о проблемных точках", - написала Павленко на своей странице в Facebook.

Сейчас в Ялте собирается заседание штаба.

В Крымском гидрометцентре ТАСС подтвердили, что умеренный дождь, начавшийся в субботу в Ялте, перешел в сильный. В регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20 м/с.

Павленко также добавила, что спасатели не прекращают поиски пропавшей без вести. "Поиски [пропавшей без вести женщины] продолжаются", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о ходе поисковой операции.

В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.

 

Фото:   Сергей Мальгавко/ТАСС

Теги: ливни Ялта

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