Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 11 человек

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Число пострадавших от подтопления в Ялте выросло до 11 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Ранее сообщалось, что в результате стихии пострадали восемь человек, один - погиб.

"По последним данным выявлено 11 пострадавших. Один человек погиб", - сказала журналистам Павленко.

По ее словам, в основном у всех пострадавших легкие повреждения.

Кроме того, глава администрации подчеркнула, что в городе остаются подтопленными более 70 домов, большинство – в частном секторе. Эвакуировано из зон подтопления более 300 человек. Работы по расчистке города будут продолжаться всю ночь.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов, сообщает РИА Новости.