Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте

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Фото: "Известия"/Александр Полегенько

Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

"Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", - сказал Аксенов журналистам.

По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

Сергей Аксенов поручил правительству региона быстро и без бюрократии компенсировать ущерб от подтопления жителям республики, пишет ТАСС.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.