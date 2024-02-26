Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пройти диспансеризацию на предприятии, проверить показатели здоровья в ближайшей к работе медицинской организации вместе с коллегами.
В Самарской области расширена программа диспансеризации
Анкетирование является важным инструментом для сбора мнений и данных от участников дорожного движения, что позволяет выявить проблемы и развивать меры по улучшению дорожной обстановки.
Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района провели опрос анкетирование среди водителей
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Самарскую городскую поликлинику №2 поступила система ультразвуковой визуализации высокого класса.
Жители Промышленного района Самары проходят диагностику на новом оборудовании
Он позволяет хранить, обрабатывать и предоставлять медицинским работникам результаты инструментальных исследований в электронном виде.
В Самарской области развивается центральный архив медицинских изображений
Новая кадастровая стоимость применяется в регионе с 1 января 2024 года. Изменения затронули 2 млн. 245 тысяч объектов.
Роскадастр СО: изменена кадастровая стоимость объектов капитального строительства
Начальник отдела, Светлана Курвякова рассказала будущим студентам об истории создания Росреестра, о профессиях, востребованных в Управлении.
Сотрудники самарского Росреестра встретились со старшеклассниками
Полицейские напомнили подросткам об их правах и обязанностях.
Полицейские и общественники региона проводят работу, направленную на повышение правовой грамотности
За неделю сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» устранили 107 засоров.
«РКС-Самара» обновили список домов, в которых неудобно жить из-за постоянных засоров канализации
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.75
0.31
EUR 100.44
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники самарского Росреестра встретились со старшеклассниками
В Самаре открывается выставка по мотивам Венецианской биеннале
С 29 февраля по 6 марта в кинотеатре Самары - новое кино Италии!
Весь список
  • Персональные данные

Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой

26 февраля 2024 13:18
184
Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой

С 1 марта Банк России вновь повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, на фоне чего в России станет сложнее взять ипотеку. О новых проблемах заемщиков предупредил эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский, передает «Прайм».

По словам Кричевского, банки станут выдавать ипотеку значительно реже и на меньшие суммы. В особенности это коснется граждан с высокой долговой нагрузкой. «Если заемщик отдает 50 и более процентов официально указанной зарплаты на погашение кредитов, то на ипотеку он может либо вообще не рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи», — пояснил эксперт.

Также пострадают заемщики из регионов с небольшими зарплатами, которые едва покроют платежи. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто брал кредит в течение последнего полугода и планировал рефинансировать его позже. Кричевский советует расплачиваться с прежними долгами прежде, чем брать новый кредит, чтобы снизить долговую нагрузку.

Ранее стало известно, что спрос на льготную ипотеку в России упал после ужесточения условий госпрограммы.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
26 февраля 2024  12:20
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
219
До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров.
26 февраля 2024  11:39
До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров.
256
Что изменится в жизни россиян с марта
25 февраля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с марта
706
В Самаре проходит зимний фестиваль
24 февраля 2024  21:38
В Самаре проходит зимний фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1307
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество в ходе выполнения задач СВО.
23 февраля 2024  20:32
Дмитрий Азаров поздравил бойцов в самарском военном госпитале
1188
Весь список