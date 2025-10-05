Я нашел ошибку
6 октября в регионе без осадков, до +15°С
В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус
Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
В Самаре 5 октября на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня учителя
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус

5 октября 2025 17:45
135
В Тольятти рейсовый автобус попал в ДТП. По предварительным данным, пассажиры не пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Самарской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

"По предварительным данным Госавтоинспекции, в ДТП с участием автобуса на территории Комсомольского района Тольятти никто не пострадал", – сообщили в ведомстве.

Ранее в городских пабликах Тольятти появились фотографии автобуса с разбитым лобовым стеклом и пассажиров, которые стоят на обочине дороги.

Очевидцы сообщали, что автобус врезался в столб, передает ТАСС.

Новости по теме
05 октября 2025, 15:04
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. Происшествия
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
05 октября 2025, 13:38
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано  амбулаторное лечение. Происшествия
В Тольятти легковушка столкнулась с СИМ
05 октября 2025, 12:47
В Тольятти легковушка столкнулась с СИМ
21-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Происшествия
В центре внимания
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
