В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус

В Тольятти рейсовый автобус попал в ДТП. По предварительным данным, пассажиры не пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Самарской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

"По предварительным данным Госавтоинспекции, в ДТП с участием автобуса на территории Комсомольского района Тольятти никто не пострадал", – сообщили в ведомстве.

Ранее в городских пабликах Тольятти появились фотографии автобуса с разбитым лобовым стеклом и пассажиров, которые стоят на обочине дороги.

Очевидцы сообщали, что автобус врезался в столб, передает ТАСС.