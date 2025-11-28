В столичном метро голоса дикторов заменит нейроголос

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
Крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.25
-0.34
EUR 90.79
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Весь список
  • Персональные данные

В столичном метро голоса дикторов заменит нейроголос

90
В столичном метро голоса дикторов заменит нейроголос

Во всех поездах Сокольнической линии московского метро в ближайшие дни зазвучит нейроголос. Подробности рассказала в интервью телеканалу "Россия" начальник службы внешних связей ГУП "Московский метрополитен" Мария Хильченко.

По ее словам, пассажиры не услышат каких-либо отличий от объявлений, записанных дикторами.

"Искусственный интеллект обучали на реальных записях голосов дикторов, поэтому аудио неотличимо от аналогов, – рассказала Хильченко. – С июля 2025 года технология нейроголоса тестировалась в нескольких составах модификаций "Номерной", "Русич" и "Москва" на Сокольнической линии. Кроме того, пассажиры могут услышать нейроголос в первом в России полностью беспилотном трамвае, который курсирует по маршруту №10".

В столичном метро также пояснили, что технология позволит оперативно создавать новые аудиосообщения и оповещать пассажиров обо всех изменениях в работе. Также появится возможность замедлить скорость воспроизведения голоса в случае необходимости и расставить правильные интонационные акценты, пишет Смотрим. 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
28 ноября 2025, 13:05
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
 Задача выполнена с опережением сроков, за семь месяцев. Это результат добросовестного и слаженного труда профессиональной команды строителей,... Строительство и Недвижимость
27
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
26 ноября 2025, 14:06
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
Об этом представитель прокуратуры заявила на расширенном заседании профильного комитета губернской думы. Транспорт
1385
В Самарском метро ночью провели тренировочное занятие
26 ноября 2025, 11:07
В Самарском метро ночью провели тренировочное занятие
Его тема: «Вывод пассажиров с поезда, остановившегося в тоннеле на перегоне между станциями «Спортивная» и «Советская» по II пути». Транспорт
1344
В центре внимания
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
176
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1312
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
655
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1473
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1429
Весь список