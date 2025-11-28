В столичном метро голоса дикторов заменит нейроголос

Во всех поездах Сокольнической линии московского метро в ближайшие дни зазвучит нейроголос. Подробности рассказала в интервью телеканалу "Россия" начальник службы внешних связей ГУП "Московский метрополитен" Мария Хильченко.

По ее словам, пассажиры не услышат каких-либо отличий от объявлений, записанных дикторами.

"Искусственный интеллект обучали на реальных записях голосов дикторов, поэтому аудио неотличимо от аналогов, – рассказала Хильченко. – С июля 2025 года технология нейроголоса тестировалась в нескольких составах модификаций "Номерной", "Русич" и "Москва" на Сокольнической линии. Кроме того, пассажиры могут услышать нейроголос в первом в России полностью беспилотном трамвае, который курсирует по маршруту №10".

В столичном метро также пояснили, что технология позволит оперативно создавать новые аудиосообщения и оповещать пассажиров обо всех изменениях в работе. Также появится возможность замедлить скорость воспроизведения голоса в случае необходимости и расставить правильные интонационные акценты, пишет Смотрим.