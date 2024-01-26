В Совфеде высказались против полного запрета вейпов в России

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Полный запрет продажи вейпов в России не изменит ситуацию, люди найдут обходные пути, гораздо важнее работать с молодёжью для формирования у нее негативного отношения к таким устройствам, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время, рассказал ранее РИА Новости автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее на законопроект был получен отзыв правительства, в котором отмечается, что запрет продажи вейпов в России может привести к их нелегальному обороту.

"Мы сами понимаем, к нам обращаются общественность и родительское сообщество, что сегодня вейпы - это бич общества. Я отношусь к своему коллеге с огромным уважением, но эту инициативу не поддержу. Потому что однозначно запретить — это легче, но мы приобретаем определенные проблемы в будущем, которые также надо будет решать. Гораздо сложнее и в долгую — это очень аккуратно работать с молодёжью, чтобы им не хотелось даже пробовать эти вейпы", - сказала сенатор.

По словам Косихиной, нужно сделать вейпы "немодными" в молодёжной среде — молодёжь падка именно на моду. Это очень важная работа для образовательной сферы, родителей, общественности, подчеркнула парламентарий.