В Совфеде просят заблокировать еще 50 VPN-сервисов

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Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой проверить и заблокировать более 50 VPN-сервисов, которые сегодня не фильтруют трафик и предоставляют доступ к запрещенным в РФ ресурсам.

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой проверить и заблокировать более 50 VPN-сервисов, которые предоставляют россиянам доступ к запрещенным в России сайтам.

"Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствие с положениями федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - написал он в обращении главе Роскомнадзора Андрею Липову, его цитирует ТАСС.

В список «на удаление» вошли более 50 VPN-сервисов, которые "продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ".

В Роскомнадзоре заявили, что обращение сенатора уже взято в работу. При этом в ведомстве напомнили, что, согласно законодательству, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой безопасности граждан. Это связано с тем, их использование дает доступ к запрещенной информации, кроме того создаются условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма, склонением к суициду.

В связи с этим Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, и ограничивает работу сервисов, нарушающих российское законодательство. С 2021 года ведомство заблокировало уже 167 вредоносных VPN-сервисов.

Ранее зампред совета по цифровизации также направлял обращение Липову с просьбой проверить VPN-сервисы, размещаемые в российском магазине приложений NashStore, на соблюдение требований законодательства РФ. Позднее сенатор сообщил, что NashStore удалил VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки в нарушение законодательства РФ.

Большинство VPN-сервисов, представленных сегодня в магазинах приложений, особенно в зарубежных, нарушают российское законодательство, помогая обходить блокировку запрещенных в РФ ресурсов, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «К сожалению, VPN-сервисы в целом за последние полтора года приобрели среди россиян особую популярность именно в связи с тем, что они помогают получить доступ к запрещенным соцсетям. Безусловно, это касается не всех VPN – есть и надежные, которые используются в компаниях для защиты внутреннего трафика от вмешательства со стороны. Однако мошенники умело маскируют среди них и свои вредоносные программы, рассчитывая на то, что пользователь скачает их сервис в поисках быстрого доступа к запрещенным в России площадкам. Многие скачивают и устанавливают бесплатные версии VPN из непроверенных источников, даже не подозревая о том, какое количество угроз таят в себе эти сервисы – они могут спровоцировать утечки данных, повлиять на работу устройства, истощив батарею и заразив его вирусами, даже вовлечь пользователя в преступную компьютерную сеть без его ведома. И все это – ради пяти минут в соцсетях, которые даже не уделяют должного внимания модерации контента и зачастую распространяют деструктивную, фейковую информацию», - сказал депутат.