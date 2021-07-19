В Совфеде предложили ужесточить правила техосмотра

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Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство РФ план реформирования системы техосмотра автомобилей, предусматривающий ужесточение существующих правил. Об этом 19 июля пишет «Коммерсант».

В альтернативном плане, который готовился с участием операторов ТО, предлагается сохранить обязательный техосмотр, ужесточив при этом существующие правила его прохождения.

Отмечается, что, в частности, предложено перенести срок вступления поправок к Кодексу административных правонарушений (КоАП), в соответствии с которыми, если диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра, не оформлена, владельцу положен штраф в размере 2 тыс. рублей при фиксации нарушения дорожной камерой, с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года.

Кроме того, планируется обязать водителей возить с собой диагностическую карту (ДК) и предъявлять инспектору. Если карты не будет, водитель получит штраф по ст. 12.3 КоАП в размере 500 рублей, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана