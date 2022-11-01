В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

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В понедельник, 31 октября, на сцене театра «СамАрт» прошло награждение победителей фестиваля. Лауреатами стали пятнадцать инклюзивных коллективов со всей России.

III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» прошел в Самаре с 29 по 31 октября. В течение трех дней на площадках Самарского института культуры и театра «СамАрт» были организованы показы спектаклей-лауреатов проекта.

В этом году экспертный совет отсмотрел более 50 заявок от инклюзивных коллективов из разных регионов: от Северной Осетии до Карелии, Урала и Якутска. О желании принять участие в парафестивале «Театр — территория равных возможностей» заявили и коллективы из Самарской области. В финал творческого состязания прошли пятнадцать постановок. Для каждой из них была определена своя номинация.

Обладателем Гран-при парафестиваля стал московский коллектив неслышащих актеров театра «Недослов». «Этот приз не только наш. Он общий, всего фестиваля. Это признание того, что инклюзивный театр существует, растет, развивается и улучшается качество постановок», — отметил Сергей Бидный, директор театра неслышащих актеров «Недослов».

Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке Правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Азарова. Проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство и реализовать их творческий потенциал.

«Сегодня фестиваль проходит в стенах нового здания театра «СамАрт», который преображается благодаря нацпроекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и крайне важно, что эти стены наполняются живым творчеством не только профессиональных актеров. Для участников фестиваля — людей с особенными возможностями — это важная площадка для самореализации. Поздравляю всех с тем, что этот фестиваль удался. Иначе и быть не может, потому что это театр людей равных возможностей, людей сверхвозможностей», — поздравил участников заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Впервые в этом году организатором Всероссийского открытого парафестиваля «Театр — территория равных возможностей» выступил Самарский институт культуры. Благодаря участию вуза в рамках события была организована образовательная программа. Ежедневно для участников, руководителей инклюзивных коллективов проходили тренинги, мастер-классы, на которых обсуждались технологии создания инклюзивных спектаклей, работа с актерами с ОВЗ, фандрайзинг и проведение гастролей инклюзивных коллективов, работа над речью, эмоционально-пластические решения и не только. «За образовательную программу отвечали преподаватели театрального факультета вуза и столичные коллеги. Помимо лекций и тренингов ежедневно проходили разборы спектаклей-участников фестиваля, а руководители могли получить обратную связь от коллег», — рассказала Ольга Наумова, ректор СГИК.

Показы спектаклей проходили не только в офлайн, но и в онлайн-формате. Несмотря на то, что организаторы не настаивали на очном визите, большинство коллективов выразили желание приехать в Самару и выступить на площадке перед зрителями.

«Фестиваль получился очень позитивным и светлым. Слово «счастье» было ключевым. И руководители, и родители артистов младшего возраста сказали, что это для них большой праздник, они едут общаться, получать новый опыт, учиться, обмениваться эмоциями, которые так важны для людей с особенностями развития», — поделилась Наталья Заварницына, художественный руководитель парафестиваля «Театр — территория равных возможностей», декан театрального факультета СГИК.