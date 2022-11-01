В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыл серию визитов Советский район.
Специалисты «РКС-Самара» вместе с приставами начали обход должников за воду и канализацию
За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.
2 ноября определят победителя фестиваля «ФормART»
Так, с начала года мобильными группами Самарской таможни выявлено 1214 автотранспортных средств, перевозивших товары с нарушениями.
Самарская таможня подвела итоги деятельности мобильных групп за 9 месяцев 2022 года
На договорной основе с медицинским учреждением здравоохранения Самарской области пациенткам проведено ультразвуковое исследование.
В УФСИН СО успешно оказывается медпомощь осужденным женщинам
Матери, жены, бабушки объединились, чтобы шить одежду для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Серебряные волонтеры Большечерниговского района объединились в группу «Нить победы»
Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе областного Правительства.
Более 1000 нормативных актов подвергаются оценке регулирующего воздействия в Самарской области
В День народного единства объявят победителей Всероссийского конкурса «МЫ»
В День народного единства объявят победителей Всероссийского конкурса «МЫ»
Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги
Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.62
0.09
EUR 61.12
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные

В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

1 ноября 2022 13:21
127
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

В понедельник, 31 октября, на сцене театра «СамАрт» прошло награждение победителей фестиваля. Лауреатами стали пятнадцать инклюзивных коллективов со всей России.

III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» прошел в Самаре с 29 по 31 октября. В течение трех дней на площадках Самарского института культуры и театра «СамАрт» были организованы показы спектаклей-лауреатов проекта.

В этом году экспертный совет отсмотрел более 50 заявок от инклюзивных коллективов из разных регионов: от Северной Осетии до Карелии, Урала и Якутска. О желании принять участие в парафестивале «Театр — территория равных возможностей» заявили и коллективы из Самарской области. В финал творческого состязания прошли пятнадцать постановок. Для каждой из них была определена своя номинация.

Обладателем Гран-при парафестиваля стал московский коллектив неслышащих актеров театра «Недослов». «Этот приз не только наш. Он общий, всего фестиваля. Это признание того, что инклюзивный театр существует, растет, развивается и улучшается качество постановок», — отметил Сергей Бидный, директор театра неслышащих актеров «Недослов».

Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке Правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Азарова. Проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство и реализовать их творческий потенциал.

«Сегодня фестиваль проходит в стенах нового здания театра «СамАрт», который преображается благодаря нацпроекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и крайне важно, что эти стены наполняются живым творчеством не только профессиональных актеров. Для участников фестиваля — людей с особенными возможностями — это важная площадка для самореализации. Поздравляю всех с тем, что этот фестиваль удался. Иначе и быть не может, потому что это театр людей равных возможностей, людей сверхвозможностей», — поздравил участников заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Впервые в этом году организатором Всероссийского открытого парафестиваля «Театр — территория равных возможностей» выступил Самарский институт культуры. Благодаря участию вуза в рамках события была организована образовательная программа. Ежедневно для участников, руководителей инклюзивных коллективов проходили тренинги, мастер-классы, на которых обсуждались технологии создания инклюзивных спектаклей, работа с актерами с ОВЗ, фандрайзинг и проведение гастролей инклюзивных коллективов, работа над речью, эмоционально-пластические решения и не только. «За образовательную программу отвечали преподаватели театрального факультета вуза и столичные коллеги. Помимо лекций и тренингов ежедневно проходили разборы спектаклей-участников фестиваля, а руководители могли получить обратную связь от коллег», — рассказала Ольга Наумова, ректор СГИК.

Показы спектаклей проходили не только в офлайн, но и в онлайн-формате. Несмотря на то, что организаторы не настаивали на очном визите, большинство коллективов выразили желание приехать в Самару и выступить на площадке перед зрителями.

«Фестиваль получился очень позитивным и светлым. Слово «счастье» было ключевым. И руководители, и родители артистов младшего возраста сказали, что это для них большой праздник, они едут общаться, получать новый опыт, учиться, обмениваться эмоциями, которые так важны для людей с особенностями развития», — поделилась Наталья Заварницына, художественный руководитель парафестиваля «Театр — территория равных возможностей», декан театрального факультета СГИК.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
01 ноября 2022, 13:44
В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
Посетить ярмарку можно будет каждому – вход свободный. Бизнес
105
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
01 ноября 2022, 11:30
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
За оставшиеся до конца года два месяца предстоит завершить объекты, выполнить намеченные планы.  Общество
156
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022, 11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
6 ноября на пл.Куйбышева пройдет генеральная репетиция прохождения парадных расчетов с участием делегаций из регионов Российской Федерации. Общество
478
В центре внимания
в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
1 ноября 2022  13:44
В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
114
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
1 ноября 2022  13:21
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
123
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
1 ноября 2022  11:30
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
160
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
482
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
602
Весь список